C’è chi la considera la nuova Audrey Hepburn, forse per via di quegli occhi un po’ da cerbiatta, chi invece vede in lei una bellezza rara e mutevole, che incanta con sguardi magnetici e ammalia con la sua genuinità da ragazza della porta accanto.



A soli 14 anni Anne Hathaway inizia a muovere i primi passi nell’industria cinematografica, una scelta alquanto insolita se si pensa che il suo sogno da bambina era quello di farsi suora! Ed è grazie alla Walt Disney la favola ebbe inizio..



Era il 2001 quando si trasforma da studentessa anonima e bruttina in una favolosa e scintillante principessa nel film Pretty Princess, e dopo anni di pellicole decisamente teen, l’attrice originaria di Brooklyn dapprima interpreta la moglie di un cow boy gay nel film premio Oscar I segreti di Brokback Mountain e poco dopo veste i panni, glamour e assolutamente griffatissimi, dell’assistente della perfida Miranda Pristley ne Il Diavolo Veste Prada. Da goffa protagonista di una fiaba contemporanea a sexy catwoman nell’ultimo capitolo della trilogia di Batman, ed ora eccola a fianco di Hugh Jackman e Russel Crowe nell’adattamento cinematografico del noto musical di Broadway Les Miserables. Una Hathaway totalmente rinnovata: taglio maschile e 12 kg in meno per dar voce al dramma di Fantine, l’eroica operaia disposta a tutto per amore di sua figlia.

Un ruolo, quello di madre, che è scritto nel futuro della bella attrice, convolata a nozze con il collega Adam Shulman lo scorso 29 settembre con una cerimonia romantica all’ora del tramonto del sole della California. Forse l’happy ending non è esclusiva solo delle fiabe…