L'uomo di Costume National

16:49

Spazio ai giovani! E’ questo il grido di Costume National per la collezione autunno inverno 2013/2014. Ribellli, trasgressivi, inquieti, seguono le orme di certi personaggi icona Bob Dylan o James Dean. “La rabbia. Un sentimento globale e dissacrante, un preludio al cambiamento, un’energia che sento pulsare nei giovani di oggi -dice Ennio Capasa, stilista di Costume National. Alla fine degli anni ’50 fu una spinta di ribellione che cambiò il costume e l’attitudine di ogni uomo. Da lì in avanti, negli anni ’60 e ’70, i giovani si riappropriarono per un momento del mondo e di loro stessi. Spero succeda ancora. Presto. Oggi. Rock and roll!”. E’ quindi un’eleganza arrabbiata quella che sfila in passerella: capispalli sartoriali da un gusto un po’ militare, tuxedo e biker di pelle, lunghezze maxi e tonalità decisamente dark accostate a punte di bianco ghiaccio e blu elettrico. Un appello all’azione creativa quello di Capasa, un sogno di una società rinnovata quello di tutti noi.

