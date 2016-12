foto TV Moda

16:38

Sportswear e luxury, questi i due caratteri che si incontrano e si fondano sulla passerella di Ermenegildo Zegna. Ed è così che il blouson, in preziosissimo visione rasato effetto velluto, si indossa quasi come se fosse una felpa, simbolo di una collezione lungo la quale scorre un’energia innovatrice ed avanguardista. Silhouette allungate portano in scena abiti dal taglio classico ed essenziale, impeccabili nel loro gessato, simbolo di un’eleganza pratica e intramontabile, ma rivisitata in chiave contemporanea. Camicia bianca, gilet con scollo a V e maxy bag alla mano: ecco la ricetta per il perfetto uomo d’affari firmato Zegna. Pratico e very chic, affronta il freddo inverno con giubbotti in lana e in pelle, accoglie il montone ed osa con la pelliccia, calda e raffinata. Anche i colori sono stati coinvolti nel turbinio di questa nuova rivoluzione industriale. Asfalto, acciaio, cemento, granito, con lampi di bianco e verde notturno, questa la palette prediletta dalla maison per il prossimo autunno inverno!



Guarda il video