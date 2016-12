Salvatore Ferragamo: energicamente maschile!

foto TV Moda

Una metropoli di un mondo che si evolve. Una vita dall’impronta futurista, scandita dalla frenesia quotidiana e dalla pioggia battente. Sfreccia tra luci di auto e rumori di traffico, l’uomo pensato da Salvatore Ferragamo per la prossima stagione fredda. E’ un cittadino dinamico e cosmopolita che veste capi reversibili, scomponibili e sovrapposti. Una stratificazione di trame e tessuti caratterizzati da una lavorazione decisamente high-tech. Grazie ad un effetto tridimensionale, la maglieria acquista le sembianze di una corazza difensiva per poi lasciarsi avvolgere da giubbotti di pelle gommata aderenti al busto. Cappotti dal maxi volume si impongono su pantaloni aderenti, per una silhouette che mixa uno stile urbano con un’eleganza consapevole, studiata nei minimi dettagli. E’ una metropoli in cui regnano le tonalità notturne: il total black e la saturazione dei grigi, dei blu, dei verdi mescolati tra loro, intervallati solo a tratti da tocchi di colore come l'azzurro, il ghiaccio e ovviamente dal classico rosso Ferragamo.