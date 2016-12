L'uomo Prada, borghese e intellettuale

foto TV Moda

Ritorna al passato per guardare al futuro la passerella firmata Miuccia Prada. E’ una casa in stile anni ’60 l’ambientazione perfetta dove esaltare quel concetto di normalità che sta svanendo lentamente con il passare del tempo e che la maison ha voluto far riemergere nella sua collezione autunno inverno 2013/2014. Essenzialità come sinonimo di raffinatezza e ricerca di una classicità perfetta in cui a dominare è la pulizia dei tagli e delle linee. Una moda apprezzata dai giovani borghesi, dall’aria quasi studentesca, che si muovono decisi tra le stanze di questa casa immaginaria, tanto astratta quanto modernissima, fieri della loro eleganza dal sapore retrò, quando i telefoni cablo e le macchine da scrivere erano l'avanguardia delle tecnologie della comunicazione.



Camicie a quadretti vichy, pull di shetland, pantaloni slim, ma corti alla caviglia per lasciare intravedere la scarpa indossata rigorosamente senza calzino, cappotti classici con colletto di velluto, giacche corte. Questi gli ingredienti per il guardaroba “intellettuale” pensato da Miuccia Prada.