Giorgio Armani e Sean Penn

11:39

Il primo è lo stilista più famoso al mondo, uno che ha avuto tanto successo da meritarsi l’appellativo di “Re”, il secondo è un attore dal talento straordinario, che gli ha fruttato mille riconoscimenti.



Giorgio Armani e l’amico, attivista e attore premio Oscar Sean Penn, sono di nuovo insieme per un’altra importante collaborazione: un’esclusiva campagna mediatica di beneficenza in cui appaiono insieme a sostegno della J/P HRO, l’associazione in favore delle popolazioni di Haiti.



La campagna è stata scattata a Cannes durante l’ultimo Festival del Cinema. E’ in questa speciale occasione che è stato annunciato l’inizio di una collaborazione umanitaria tra i due, della durata di un anno, per una serie di eventi in tutto il mondo finalizzati alla raccolta di fondi.



L’associazione J/P HRO è stata fondata nel 2010 da Sean Penn a seguito del devastante terremoto che ha messo in ginocchio l’isola. La J/P HRO ha svolto un importante ruolo nel migliorare le condizioni di vita nei campi che accolgono gli sfollati e nelle zone limitrofe, rimuovendo le macerie, fornendo assistenza medica, educazione e programmi di sviluppo delle comunità, costruendo nuove abitazioni e ricostruendo i quartieri distrutti. L’obiettivo principale della J/P HRO resta quello di aiutare gli sfollati a fare ritorno quindi nei loro quartieri, in case più resistenti e sicure.