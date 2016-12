Le tendenze dell'inverno: le borse

foto Ufficio stampa

17:10

Si chiamano it-bag, e per definizione sono le borse studiate dalle maison per diventare l’oggetto del desiderio di coloro che per gli accessori hanno una vera e propria una passione.



Se la moda offre costantemente un intero guardaroba di sogni, la borsa dei desideri è quell’amica a cui le donne sanno essere fedeli per anni e anni.