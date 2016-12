I trend dell'inverno: le pellicce

foto Ufficio stampa

Entra con prepotenza nelle più celebri maison e riveste di charme tutte le passerelle delle fashion week dettandone tendenza. Declinata in diverse forme e colori la pelliccia è da sempre simbolo di lusso e prestigio.



Ma quest’anno si volta pagina! Non solo per dive anni ’40 o per gentildonne alla prima dell’Opera, spogliata dal suo status elitario di moda la pelliccia inizia una nuova era, quella della sperimentazione.



Calde e candide come batuffoli di cotone o dai toni pastello per vere lolite le eco pellicce di Blugirl, capispalla colorati anni ’50 invece i protagonisti dei girly look pensati per la meravigliosa serata “Senior Year” organizzata da Dean & Dan.