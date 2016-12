Lumiotec - la nuova luce

foto Ufficio stampa

15:38

Fasci di luce ad alto tasso tecnologico e una creatività che lascia letteralmente senza fiato. Avete mai sognato di entrare a far parte di una dimensione futuristica dove la luce riesce a farvi perdere qualsiasi collocazione spazio temporale? Grazie a Lumiotec, questo è possibile! Una sfida, quella lanciata dall’ azienda giapponese leader nella produzione di pannelli OLED, che sta abbagliando l’intero pianeta.



Io segreto c’è, ma non si vede. Si chiama Hangar ed è la lampada nata per valorizzare questa tecnologia dal carattere decisamente eco. Hangar si nasconde infatti in pannelli luminosi ultrapiatti, leggerissimi, privi di mercurio che non rilasciano calore né raggi UV o infrarossi. Ed è proprio dall’uso sperimentale ed artistico degli OLED, ovvero Organic Light Emiting Diodes che nasce l’installazione del designer giapponese Naohiko Mitsui dal nome “Line Light Fall” per Lumiotec.