Le tendenze del make-up

Il make up continua ancora a giocare. Dalle passerelle mondiali spicca una nuova tendenza: l’ombrè - lips. Da Cameron Diaz a Blake Lively, da Sarah Jessica Parker, alias la fashionissima Carrie di Sex and the City, alla nostrana di adozione Belen Rodriguez, tutte sfoggiano quest’ultima tendenza. Si tratta di due toni che si fondono creando mix di sfumature che illuminano le vostre labbra.



Il segreto per un buon risultato è quello di usare due colori non troppo diversi, come il fucsia e l’arancio o un beige piuttosto carico sul labbro superiore e un nude su quello inferiore o ancora, rosso e bordeaux.



Qualsiasi abbinamento vogliate usare non dimenticatevi la modalità di stesura che renderà il vostro trucco naturale. Si può colorare solo il centro delle labbra, oppure il contorno e gli angoli della bocca con il colore più scuro sfumando verso il centro con quello più chiaro.



Il segreto per un look più deciso? Usare una buona matita come base e passarvi sopra il gloss, l’effetto di ombreggiatura è garantito..e anche il tocco glamour.