Gucci a Los Angeles tra arte e cinema

foto Ufficio stampa Correlati Ecco tutte le foto

16:39

Una serata speciale, al Los Angeles County Museum of Art’s (LACMA), per la presentazione della seconda edizione dell’ Art + Film Gala in onore del regista Stanley Kubrick e dell’artista Ed Ruscha. La serata, presentata niente meno che da Leonardo Di Caprio e da Eva Chow, ha celebrato l’arte del cinema e ha riunito la crème del mondo dell’Arte e del Cinema, tra cui spiccano Robert Pattinson, Cameron Diaz, Steven Spielberg, Jennifer Aniston, Drew Barrymore e tanti altri ancora.