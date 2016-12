Kiehl's apre a Roma

foto TV Moda

Il segreto si chiama Kiehl’s ed il brand newyorchese di prodotti per viso, corpo e capelli nato nell'East Village nel 1851 e amatissimo da celebrities del calibro di Uma Thurman, Brad Pitt e Julianne Moore. E dopo i quattro store milanesi il 5 ottobre ha aperto i battenti anche nella capitale, con un opening da very important people!

Tanti infatti i nomi presenti del jet set per testare i prodotti dalle proprietà totalmente naturali!Dall’attrice italo-britannica Jane Alexander all’irriverente Trio Medusa, tanti gli ospiti presenti a questo evento tanto glamour quanto benefico. A conferma dell’impegno di Kiehl’s verso la comunità, parte del ricavato della giornata è stato devoluto all’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù per sostenere un progetto ludico dedicato ai bambini ricoverati durante le feste natalizie.