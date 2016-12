G-Star Woman: ad Amsterdam il primo monomarca

foto TV Moda

17:41

L’universo femminile si trova nella centralissima Leidsestraat. È stata inaugurata infatti ad Amsterdam la prima boutique G-Star esclusivamente dedicata al gentil sesso.



L’opening ha avuto una testimonial e ambasciatrice d’eccezione: la bellissima top model Doutzen Kroes, che dopo aver aperto il sipario teatrale e svelato la vetrina del nuovissimo shop, ha presentatola nuova Limited Edition Collection G-Star Women. 7 pezzi tutti studiati in chiave femminile: dal denim radara vita alta alla gonna plissé ispirazione ’50 con linea a ruota, dalla giacca in morbida pelle traforata fino alla camicia con dettagli denim sui polsini e sul colletto. Le fashionissime si possono quindi sbizzarrire.



Non solo glamour e moda ma anche una buona azione. I proventi della vendita di questi pezzi in edizione limitata saranno devoluti a Dance4life, associazione per la lotta contro HIV. Insomma un indirizzo da snare in agenda!