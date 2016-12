Byblos Milano, geometrie sharp

foto TV Moda

Leggerezza, equilibrio e movimento sono le parole chiave di questa passerella caratterizzata da tessuti rubati alla tradizione che riscoprono la modernità e da forme pure che incontrano texture ricche e ricercate. Non manca la diatriba uomo-donna tanto cara agli stilisti contemporanei: trame classiche e maschili, come il pied de poule, si scontrano con print floreali, stampe striped nei toni del fucsia e dell’arancio e con lavorazioni sognanti fatte di dissolvenze e trompe l’oil.

Giacche e soprabiti destrutturati, pantaloni ampi e voluminosi, ma soprattutto microabiti. Sono i loro i veri protagonisti della sperimentazione disegnata da Manuel Facchini. Una linea pulita spezzata dai grafismi cromatici: pannelli e volant creano avvolgimenti in un gioco di movimento inarrestabile. Colori tenui e delicati, tipicamente estivi e molto bon ton, che vanno dal classico bianco al rosa, passando per il verde ed il celeste fino alle ultimi due mise, decisamente più graffianti, tutte nero e trasparenze per una Brigitte Bardot contemporanea ad effetto nude look.