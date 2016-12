I segreti del make-up : smokey eyes

foto Ufficio stampa

Un messaggio forte e chiaro viene lanciato dalle passerelle, dai front row e dai red carpet di tutto il mondo: il focus sta negli occhi! Via libera quindi agli ombretti dark e a mascara a profusione… le ultime tendenze in fatto di make up ci voglio tutte smokey eyes addicted!



Lo sguardo da smoky eyes, letteralmente “occhi fumosi”, è enfatizzato da un ombretto nero opaco, sfumato sulla palpebra superiore ed inferiore, a cui si sovrappone, alla base delle ciglia, un tratto di eyeliner laccato. Importantissimo il mascara : il segreto è passarlo solo alla base delle ciglia e sulle punte con un movimento a zig zag...