CLIPS. Semplicemente ricercata.

17:16

In un’atmosfera da giardino in fiore sfila la collezione per l'estate di Clips.



Stampe floreali, che spaziano dalla delicatezza di un prato fiorito alla sfrontatezza di una natura più selvaggia , si alternano a tinte unite come il fucsia, l’arancio o il bianco. Toni vividi e lucenti segno di una rinascita dopo il freddo inverno.