Kasia Smutniak in optical per Armani

foto Ufficio stampa

17:54

Che Kasia Smutniak abbia una sfrenata passione per l’effetto optical è un dato di fatto: dopo lo splendido abito black & white utilizzato per la cerimonia di chiusura della 69 edizione del Festival del Cinema di Venezia, l'attrice polacca si è ispirata ancora al suo bicolor preferito per un’uscita very glam alla Fashion Week di Milano.

Ospite della sfilata di Armani, omaggia Re Giorgio e la sua predilezione per il guardaroba maschile indossando un completo in perfetto stile menswear, ma assolutamente sofisticato e d’alta classe.



Un look che attinge dalla moda degli anni ’30 dove la leggerezza dei tessuti si mixa a must strutturali dell’epoca come le spalle larghe o i classici pantaloni alla caviglia di taglio quasi cavallerizzo per una femminilità dal sapore decisamente raffinato,ma deciso.