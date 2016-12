foto TV Moda

Buon compleanno Bric’s! L’azienda comasca leader nella produzione degli articoli da viaggio spegne 60 candeline! 60 anni di tradizione e innovazione. Continuità, affidabilità e qualità hanno segnato la storia della famiglia Briccola che con dedizione e passione ha tramandato di generazione in generazione l’amore per la crescita e lo sviluppo dei prodotti Bric’s.