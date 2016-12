Una sirena griffata Ferretti

foto TV Moda

09:00

Emerge dalla spuma dell’oceano come una sirena appena uscita dalle acque, con i capelli ancora bagnati e la pelle leggermente umida. Eterea, quasi impalpabile nella sua leggerezza, la donna di Alberta Ferretti scende in passerella tra incrostazioni di coralli, cascate di chiffon e voglia di erotismo innocente.

Il tema dell’acqua si respira ovunque. Abiti morbidi, quasi impercettibili al tatto, che scivolano dolcemente sui corpi accarezzandoli; ecco quindi forme leggere, colori tenui che spaziano tra le sfumature del mare col turchese, l’azzurro e il bianco perlato fino a scoprire un nude look, mai volgare ma sempre elegante. Dettagli preziosi come perline e frange coperte da microcristalli si scagliano sui tessuti con la stessa irruenza di un onda sul bagnasciuga, per un effetto decisamente scintillante. Tutto è mosso, doppiato e stratificato, per un movimento elegante che vuole combattere la forza di gravità. Fluttuante, ma al tempo stesso forte e consapevole, la sirena di Alberta Ferretti è pronta per tornare nei fondali marini alla scoperta di piccoli paradisi incontaminati.