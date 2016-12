I Segreti di bellezza

foto Ufficio stampa

09:00

Stufe del liscio a tutti i costi? Basta con la coda? Tranquille, se stiamo parlando di capelli, questa stagione, la parola d’ordine è Volume! E allora, è tempo di cotonarsi. Ma come fare? Ecco i nostri utili consigli:



In primo luogo bisogna alzare il volume. Non preoccupatevi, basta usare shampoo e balsamo volumizzanti, facendo molto attenzione alle punte. Se il risultato che vogliamo è esagerato, asciughiamo i capelli a testa in giù.



Una volta asciutti, è il momento della lacca. E’ lei l’arma segreta per mantenere il volume. Ovviamente bisogna dosarla bene: troppa ottiene l’effetto contrario, appesantendo i capelli. Per evitare di strafare ti conviene non spruzzarla direttamente sui capelli. Molto meglio spruzzarla sulle mani e poi passarsela sulla testa, oppure vaporizzarla in aria e poi passarci sotto.