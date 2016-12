Buon compleanno Betsey Johnson!

foto Ufficio stampa

70 anni di moda, allegria e un po’ di pazzia. La designer Betsey Johnson ha deciso di festeggiare il suo compleanno con una sfilata energica e speciale. A fare da colonna sonora, Cyndi Lauper, che, dal vivo, ha cantato i suoi maggiori successi, da “True Colors,” a “Girls Just Want to Have Fun”.



In passerella tutto lo stile eclettico della stilista: 40 anni di carriera riportati in vita accanto a pezzi nuovi, sexy e dal forte carattere.



Uno stile iconico e mai banale.