20:14

Il connubio cinema e make-up non è certo una novità: sono moltissimi i film che hanno segnato il nostro immaginario grazie ai loro incredibili make-up, uno strumento capace di creare emozioni.



Le linee, i colori, i materiali si intrecciano con i tratti del viso, l’aiutano a comporsi, per trasformarsi grazie al truccatore che, pennellata dopo pennellata, completa l’opera.



Il make-up nel cinema permette anche a grandi icone della bellezza di essere portavoci di glamour, di emanare fascino, di essere ricordate per il loro look, pellicola dopo pellicola. La bellezza dell’arte e l’arte della bellezza si incontrano.



L’Oréal Paris da sempre illumina il cinema e le kermesse internazionali mettendo a disposizione alle donne più affascinanti del mondo la propria expertise di bellezza. Per celebrare il quinto anno come Sponsor Ufficiale della 69.Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, presenta la mostra fotografica “L’Oréal Paris, omaggio alla bellezza e al cinema”, un’incredibile ed esclusiva raccolta di scatti fotografici in bianco e nero delle proprie testimonial, icone di bellezza riconosciute in tutto il mondo.