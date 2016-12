Festival del Cinema di Venezia 2012

foto Ufficio stampa

13:58

La laguna si trasforma nel palcoscenico della 69-esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Tanti i protagonisti che in questi giorni stanno affollando il Lido, da Kate Hudson a Laetitia Casta, passando per il ritorno, attesissimo, della bad girl per eccellenza, Winona Ryder, che proprio qui presenta, fuori concorso, “ The iceman”. Lei, sul red carpet più glam d’estate, si è presentata sfoggiando un total black semplice ed elegante, che valorizza appieno la sua figura snella e delicata. Cappelli raccolti e un make-up semplice, che mette in risalto i suoi lineamenti raffinati, Winona è apparsa al massimo della forma, pronta per tornare alla ribalta.

Splendida, la nostra Violante Placido ha rubato i riflettori alle sue illustre colleghe, sul red carpet d’inaugurazione della mostra. Con un look sexy e provocante ( aveva indosso un abito rosso che, oltre a valorizzare quel corpo tutto curve, le illuminava anche l’incarnato), l'ambasciatrice di L'Oréal Italia è stata una delle più fotografate.Simone Belli, il National Make Up Artist di L'Oréal Italia, ha deciso di reinventare i suoi tratti delicati in chiave “rock”, grazie a labbra in primo piano e occhi scolpiti. Il risultato? Una bellezza travolgente, da vera Hit Girl.