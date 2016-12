Kate Hudson inaugura il Festival di Venezia

foto Ufficio stampa

“The Reluctant Fundamentalist”, film di Mira Nair sul terrorismo, ha inaugurato la 69°Edizione della Biennale del Cinema di Venezia. Protagonista di questa controversa pellicola, che prende spunto dall’attento alle Torri Gemelle, una favolosa Kate Hudson, questa volta in versione bruna. Lei, però, al photocall ha scelto di presentarsi bionda, con i lunghi e splendenti capelli sciolti.

Nonostante la recente gravidanza, la star di “Come farsi lasciare in 10 giorni” si è presentata in splendida forma, alternando completi sartoriali ad abiti da principessa. Sul red carpet, infatti, Kate ha scelto uno splendido abito monospalla Atelier Versace, tempestato di cristalli Swarowski, che valorizzava la sua figura elegante e sinuosa., mentre al photocall ha preferito un look più serio: un completo sartoriale color crema, con giacca a doppiopetto e pantaloni 70’s della Collezione Cruise di Gucci. Un binomio chic ed elegante, da vera star.