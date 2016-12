Salvatore Ferragamo veste San Marino

foto Ufficio stampa Correlati L'estate di Salvatore Ferragamo

09:00

Questa sera al via l’inaugurazione dei Giochi Olimpici di Londra, che ci terranno impegnati fino al 12 Agosto. Le Olimpiadi, oltre ad essere l’evento clou dello sport mondiale, soprattutto per certe discipline, spesso bistrattate durante la normale stagione sportiva, questa volta si tingono di moda. Sono molti, infatti, gli stilisti di fama internazionale che “vestiranno” gli atleti. Dopo Giorgio Armani e Stella McCartney, è la volta di Salvatore Ferragamo, che ha reinterpretato per la Repubblica di San Marino le Divise.



È un progetto che nasce in perfetta sintonia con i valori dell’universo Ferragamo, capace di rappresentare, in maniera unica, il connubio di artigianalità e creatività, di tradizione del Made in Italy e innovazione delle soluzioni design, all’interno di una visione contemporanea. Nel solco del DNA più puro del brand, lo stile si evolve in un ricercato equilibrio di opposti: il tailoring incontra il registro sportswear, i contenuti di bellezza e lusso esclusivo si intrecciano ai requisiti di funzionalità e comfort, l’hand made dialoga con l’hi-tech.



Il risultato è una collezione completa uomo e donna, con outfit dedicati alle diverse occasioni d’uso, dalla serata di gala al tempo libero. Nei momenti ufficiali, le atlete indosseranno un blazer blue in diagonale di puro lino su una camicia in crêpe de Chine e pantaloni in cotone bianchi. Per le serate eleganti, Salvatore Ferragamo rilegge la classicità del tubino in un abito in crêpe di seta total white con scollo decorato da un piccolo drappeggio in organza. Ai piedi, l’eleganza di una spuntata con fiocco Vara declinata in nappa color porcellana.



Per il leisure time, sono stati progettati capi dove la cura del dettaglio, propria della lezione del tailoring si incontra con la praticità: il trench rimodulato nelle sue proporzioni, il piumino estivo iperlight che si trasforma in gilet, la cintura reversibile bicolore, accanto allo stile intramontabile di pezzi come il pull in cashmere, la camicia button down in popeline, i pantaloni beige, le loafer in nappa blue.



Su tutto, la borsa iconica del brand, Sofia, realizzata in versione piccola, in un luminoso vitello ecru. Nelle divise degli atleti, l’intreccio tra innovazione e sartorialità, funzionalità e ricercatezza, trova massima espressione in capi scomponibili e multifunzione, come il giubbotto in maglia che racchiude un gilet staccabile in nylon trapuntato. Accanto, classici del menswear ripensati nelle forme e nei pesi, come un trench lineare, passepartout da sovrapporre al turtle neck in cashmere con zip, ai chinos blu, alle loafer testa di moro. Per le occasioni più formali, l’assoluta distinzione di un abito dal gessato quasi impercettibile è messa in evidenza da una francesina Oxford total black. Per uno stile più decontratto, uno spezzato che abbina un blue blazer sapientemente costruito ai chinos beige, resi più formali da modellature sartoriali. Inseparabili compagni di viaggio, kit di accessori che coniugano lusso e comfort: una capiente duffle bag in pelle, una piccola borsa a tracolla, un beauty.