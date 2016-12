09:01

Una collaborazione che dura 20 anni, quella del Gruppo Armani con il Shinsegae International, una catena di department store dislocati in Sud Corea e Seoul .



Giorgio Armani ha mosso i primi passi nel mercato coreano con l'apertura di un punto vendita Emporio Armani nel lontano 1992, in collaborazione con Shinsegae International. Da allora, negli ultimi vent’anni, il Gruppo Armani ha consolidato la sua presenza con ben 80 negozi che rappresentano sei marchi differenti: Giorgio Armani, Armani Collezioni, Emporio Armani, AJ | Armani Jeans, Emporio Armani Underwear, Armani Junior e A/X Armani Exchange.



Nel 2012, il Gruppo ha raggiunto un volume d’affari di oltre 82 miliardi di KRW e nel 2013 si aspetta un fatturato pari a 100 miliardi di KRW. Il Gruppo Armani mira inoltre a raddoppiare le vendite entro il 2016. Sin dal lancio, le vendite sono aumentate di circa il 20% l’anno.



Fabio Mancone, Direttore Comunicazione e Licenze del Gruppo Armani, afferma: “In Corea siamo riusciti a crescere sia in quantità sia in qualità, collaborando con Shinsegae International, un partner commerciale d’eccellenza e di grande affidabilità. Sulla base della nostra proficua esperienza lavorativa, credo che saremo in grado di raddoppiare il volume d'affari nei prossimi cinque anni e raggiungere i 100 milioni di Euro.”



Gabriele Chung, Vicepresidente e Direttore Operativo di Shinsegae International, afferma: “Il Gruppo Armani e Shinsegae International rappresentano una sinergia perfetta. La crescita di Armani in Corea ha comportato una crescita in parallelo di Shinsegae International. Grazie a un’espansione della distribuzione al dettaglio e a un marketing delle vendite davvero incisivi, il Gruppo Armani e Shinsegae International sono destinati a crescere insieme con successo.”