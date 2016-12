Il nuovo store by Roberto Cavalli

11:28

E’ tempo di nuove aperture. Questa volta parliamo di Panama, dove entro la fine di Luglio, Roberto Cavalli inaugurerà la sua prima boutique, posta al secondo piano del Multiplaza Pacific, prestigioso mall che accoglie i marchi di lusso più importanti a livello mondiale.



La boutique, che ricopre una superficie di 200 metri quadri ed è divisa in due aree, incarnerà l’eleganza moderna e il glamour del mondo Cavalli e rappresenterà l’innovativo concetto ‘global fashion store’ della Maison, così come già avvenuto negli altri Flagship Stores nelle principali città del mondo quali Londra, Parigi, Tokyo, New York, Delhi, Beijing. La boutique è stata realizzata usando materiali pregiati, molti dei quali prodotti in Italia esclusivamente per Roberto Cavalli.



La boutique ospiterà le collezioni prêt-à-porter femminili e maschili, oltre ad accessori, foulards, profumi, occhiali, beachwear e underwear. La disposizione degli spazi è stata accuratamente progettata in modo da dare risalto alle varie categorie di prodotto presenti in negozio.



L’area sinistra del negozio ospiterà l’abbigliamento femminile, inclusi abiti da sera esposti all’interno di una VIP room dedicata, accessori, beachwear e underwear, mentre l’area destra sarà dedicata alle collezioni maschili.



L’intera boutique è caratterizzata da un pavimento creato con grandi lastre di quarzite color testa di moro, mista a polvere di cristallo, che riflettono la luce all’interno degli spazi. Pregiati tappeti in cavallino testa di moro creano un ambiente raffinato.

Le pareti sono in stucco color avorio e testa di moro, illuminate da riflessi dorati e gli eccezionali espositori sono in cristallo retroilluminato. Pouf e poltrone sono rivestiti in pelle invecchiata color testa di moro e pelle stampa pitone.





“Ho sempre amato Panama e ho deciso di aprire una boutique in questa capitale Latinoamericana in quanto rappresenta per me un mercato ricettivo e glamour … sono sicuro che le donne panamensi diventeranno mie grandi clienti, perché il mio stile è perfetto per loro…” Parola di Roberto Cavalli.