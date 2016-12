Marc Jacobs: come un sogno

foto TV Moda

Una passerella che sembra una pista da ballo. Modelle/ballerine con indosso cuffie anni ’20 e fazzoletti tra i capelli, mentre miriadi di frange danzano tra i vestiti. Come nei taileur, dove gli orli vengono impreziositi da questi “ondeggianti dettagli. Quella in passerella è una donna glamour, che ama sperimentare, come nel DNA proprio dello stilista. Questa volta il colpo di fulmine l’ha avuto con la plastica: non solo arricchisce i capi con dei piccoli inserti, ma, plasmata ad hoc, si trasforma anche in una gonna e in un trench.

Accanto a queste sperimentazioni, Jacobs porta in scena un’eleganza sbarazzina e inedita, dove i tessuti si scambiano e i risultati non sono mai banali. Come il giubbino che sarebbe “normale” se fatto in jeans, ma risulta inedito in questa versione materica alternativa. Ci sono molte sovrapposizioni, le t-shirts vanno indossate l’una sull’altra, mentre le fantasie mi mixano con eleganza.



In passerella sfila una donna unica e che ama giocare con la moda … insomma , una vera fashionista!