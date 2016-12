foto TV Moda

La vocazione all’ haute couture della griffe Gianfranco Ferrè raggiunge un nuovo livello. Stefano Citron e Federico Piaggi portano, infatti, in passerella un inno all’alta sartorialità italiana, grazie ad una collezione fortemente caratterizzata dalla geometria. Tagli asimmetrici, volumi puliti e scollature verticali sono i principi fondanti questa collezione che fa rivivere il DNA stesso della griffe. Il risultato sono abiti fluidi, che accarezzano il corpo, lo valorizzano, esaltando l’anima più sexy e raffinata della donna.

Gli accessori sono metallici, come le cinture che appaiono su abiti lunghi, i colori sono neutri ( bianco e nero in evidenza), ma non mancano momenti di “vibrante cromatismo”, come lo splendido abito graficamente sensuale, grazie ad uno spacco vertiginoso e ad uno scollo assolutamente sartoriale, di un bellissimo tonalità di viola puro.



Quella in passerella è una donna contemporanea, audace e innovativa, che ama distinguersi , fiera della sua straripante sensualità.