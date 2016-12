Taylor Swift,Justin Bieber, Rihanna & Co

foto TV Moda

17:52

E’ tempo di classifiche, è questa volta in chiave young. La rivista Forbes ha pubblicato la top ten delle 10 star che hanno guadagnato di più durante questo anno. L’unica prerogativa, oltre all’essere multimilionari? Avere meno di 30 anni. E lo star system, in questo periodo, non è un “paese per vecchi”.



Al primo posto Taylor Swift, classe 1989, cantautrice country- pop, e che lo scorso anno ha guadagnato ben 57 milioni di dollari , seguita a ruota dall’idolo teen Justin Bieber, che ne ha guadagnato solo 55.



E arriviamo a Rihanna. Lei si piazza solo terza, con i suoi 53 milioni. Un album, “Talk that talk”, che ha scalato le classifiche di tutto il mondo, grazie alle sue canzoni dallo stile inconfondibile e a dei video super sexy.