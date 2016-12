La giostra di Louis Vuitton

foto TV Moda

A fare da sfondo alla sfilata una giostra retrò di cavalli bianchi, mentre un esercito di candide principesse, tutte vestite in sangallo, ci mostra la collezione gentile, delicata e super femminile disegnata da Marc Jacobs. I colori sono rubati dai sorbetti: giallo, azzurro, rosa e verde si alternano su una base bianca. Soffice e vaporosa, la femme griffata Louis Vuitton ama le silhouette anni ’60, i tagli laser che creano delicati fiori (margherite), su tutti i capi, e accessori inediti.



E sì, perché la maison ci propone una collezione di accessori davvero completa e particolare. Dalle calzature( alle ballerine si alternano decolté e sandali) alle borse, vero fiore all’occhiello della griffe. Questa volta il monogramma più famoso al mondo si applica ton sur ton su deliziose borse, di forme varie, in plastica trasparente. E per chi proprio non può rinunciare alla pelle, ecco una serie di bellissime e romantiche borse nei colori pastello, mentre per chi vuole sentirsi assolutamente preziosa, ecco deliziose pochette (minaudière ) realizzate da migliaia di minuscoli frammenti di gusci d’uovo.