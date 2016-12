Salvatore Ferragamo sbarca ad Abu Dhabi

18:00

Salvatore Ferragamo, uno dei marchi del lusso più conosciuti nel mondo, annuncia l’apertura del primo monomarca ad Abu Dhabi.



Situato nell’Avenue Etihad Towers, lo shopping center più esclusivo nel cuore della capitale degli Emirati Arabi, il nuovo flagship store si sviluppa su una superficie di 180 metri quadrati e propone le collezioni uomo e donna della Maison fiorentina. L’interno del negozio è costituito da ampio open space, suddiviso in aree dedicate alle diverse tipologie di prodotto. Oltre ai look più esclusivi della collezione ready to wear, la boutique offre le collezioni uomo e donna di calzature, borse, occhiali, profumi, orologi e accessori in pelle.



Gli arredi richiamano le caratteristiche di lusso ed eleganza distintivi dello stile Ferragamo, con un ambiente sobrio e raffinato, allestito secondo il concept degli stores Salvatore Ferragamo di tutto il mondo.



Gli arredi, i colori e la struttura degli spazi sono accuratamente calibrati per avvolgere i visitatori in un’atmosfera intima ed elegante, offrendo una shopping experience contemporanea e inedita. Il lay-out espositivo valorizza infatti i prodotti attraverso giochi di luci, accostamenti di superfici e geometrie lineari di mensole e piani espositivi.