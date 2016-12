Anne Hathaway è la nuova Catwoman

foto TV Moda Correlati Da Batman a Spiderman

Esce oggi in America la terza e ultima puntata della saga diretta da Cristopher Nolan “ Batman Il cavaliere oscuro”. In Italia dovremo aspettare ancora un mesetto, ma per fortuna l’etere brilla di indiscrezioni.

Il cattivo di turno sarà “Catwoman”, questa volta interpretata da una splendida Anne Hathaway, l’attrice che “impara a vestire Prada”. E così Anne prosegue la storia delle bellissime, Michelle Pfeiffer e Hale Berry, che hanno impersonificato la gatta più sexy della storia. Avvolta nel lattex, con tacchi pazzeschi e una sexy mascherina sulla faccia, Anne Hathaway è pronta a far venire le palpitazioni a tutti gli spettatori in sala.