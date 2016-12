foto TV Moda

09:00

Un evento unico all’insegna di creatività, eleganza e allegria. I sorrisi dei bambini ci accompagnano in un viaggio nel mondo, rigorosamente young, griffato Monnalisa.



In passerella tutto il mondo bimbo, un look fresco fatto di orli asimmetrici, effetti over e tagli a punta. Voglia di floreale, nelle stampe bimba, che si alternano a pois e quadretti. Preziosi dettagli in sangallo e nastrini protagonisti, per le piccole principesse di domani.