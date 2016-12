foto Ufficio stampa

16:57

La prossima estate il bambino sarà sempre più di lusso. Parola di Roberto Cavalli. Il genio fiorentino, infatti, propone una Capsule Edition estremamente preziosa. La collezione, declinata tutta al femminile, è composta da tre abiti Junior, e tre Newborn, ed è caratterizzata da stampe ceramica, bouquet e petalo.



I capi, che si ispirano alla pre-collezione da adulto Roberto Cavalli, sono riadattati sulle proporzioni del mondo del bambino, dando così vita a creazioni uniche e ricercate.



Ma anche senza andare sul lusso più sfrenato, Roberto Cavalli propone una collezione di capi per i più piccini molto glamour e all’avanguardia. Stampe giaguaro e zebra, gonne lunghe e pantaloni a zampa, per un look contemporaneo e very strong.



Se invece si preferisce un mood più romantico, i bambini si trasformano in angioletti grazie a tessuti leggeri e vaporosi, e a fantasie delicate, con farfalle barocche e fiori. Silhouette golose come invitanti dolcetti: gonne a tulipano, abiti macarons e giacchine millefoglie in jersey. Ovviamente non può mancare il denim, per il bimbo più urban., qui rivisitato in chiave glitter e stone washed.