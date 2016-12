Kate Moss per Salvatore Ferragamo

09:00

La moda si sa, pensa sempre avanti. E quindi, anche se noi siamo ancora all’inizio di questa estate tanto agognata, il fashion system guarda già al prossimo inverno. E quindi, bentornati maglioni, pellicce e stivali.



E per la campagna pubblicitaria dell’inverno 2012/2013, Salvatore Ferragamo si affida a Lei, la Top per eccellenza, quella che ci scandalizza sempre tutti: Kate Moss. Lei, che non è più una ragazzina ( 38 anni e nella moda ogni anno pesa come un macigno), e non è neanche altissima, solo 1.72, rimane sempre e comunque la regina indiscussa delle passerelle e degli shooting. Come le altre grandi (Naomi, Claudia, Cindy…), quando è di fronte ai riflettori, il resto si annulla, e rimane solo la loro eterna bellezza.



In questi scatti, del fotografo Mikael Jansson, la vediamo in una storia di seduzione e mistero, tra i decori dell’Ambasciata russa a Berlino. Una figura rigorosa e sensuale che incontra un uomo raffinato e cosmopolita. Tra specchi e ambienti principeschi, Kate esprime la sua innata sensualità, una zarina di stile ed eleganza.