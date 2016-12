A tutta Blake!

foto Ufficio stampa

Bella, bionda e brava. Stiamo parlando di Blake Lively, volto giovane e super glamour di Hollywood. Classe 1987, fisico da urlo, non a caso nel suo passato ci sono state molte passerelle, e un carnet di fidanzati ( ex e non) che mette i brividi. L’abbiamo tutti invidiata quando ha preso il posto della bellissima Bar Rafaeli, anche se non piaceva tanto alla mamma di Leo, e le più sensibili si sono anche intristite quando la loro relazione non ha funzionato. Ma il 2012 non è per Blake l’anno dei rimpianti, ma dei successi. Si inizia con un nuovo fidanzato, l’attore Ryan Reynolds che ha conosciuto sul set di “Lanterna Verde”, si continua con film di successo e di registi prestigiosi (Oliver Stone, per fare un nome) , e si chiude con la moda.



E si, perchè Blake è una fashion icon non solo nella serie tv che l’ha resa famosa, “Gossip Girl”, ma anche nella vita. Ed allora eccola sedere accanto alla direttrice di Vogue America, Anna Wintour, alle sfilate newyorkesi, ispirare Christian Louboutin, il guru delle scarpe, nella creazione di un paio di sandali chiamati per l’appunto “Blake” e diventare la musa di Karl Lagerfeld per le nuove Mademoiselle Bag di Chanel.



Ma l’ultima tacca alla cintura, griffatissima, di Blake riguarda Gucci. Sarà lei, infatti, a incarnare la nuova fragranza della maison fiorentina, Gucci Premiere. L’ha voluta Frida Giannini, che quando sceglie un volto non sbaglia mai ( vi dice qualcosa il nome James Franco?).