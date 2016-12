Da Batman a Spiderman, passando per le curve sexy della Johansson

foto Ufficio stampa

09:00

Stanchi di sentire parlare di SPREAD, bund, btp ? E allora tenetevi pronti, perché stanno arrivando i Supereroi. Ci penseranno loro a risolvere i nostri problemi … magari non quelli economici, ma l’umore sicuramente migliorerà!



A volte c’è bisogno di leggerezza, soprattutto in momenti difficili, e questo Hollywood deve averlo capito in anticipo, visto che il 2012 è l’anno dei Cinecomic. E’ uscito da poco il nuovo Spiderman, Batman seguirà a breve, e ci siamo già fatti una scorpacciata con il corale “The Avengers”. Quindi, c’è ne è per tutti i gusti.



Belli, simpatici, eroici e con un gusto della moda un po’ particolare ( il nostro costume preferito è quello sfoggiato da Capitan America, lui ha dato un significato nuovo al termine retrò…).



C’è chi preferisce una tutina super aderente, che mette in mostra addominali scolpiti e pettorali da urlo, o chi invece sceglie maxi corazze iper accessoriate come quella di Iron Man.



E le donne? Forse il campo dei supereroi soffre un po’ di maschilismo, almeno cinematograficamente, perché sul grande schermo le eroine in gonnella sono ben lontane dal raggiungere le quote rosa, ma quelle che ci sono ci lasciano senza fiato. Come Scarlett Johansson , magari sfornita di super poteri, ma dotata di un corpo mozzafiato, fatto risaltare saggiamente da una tutina super aderente.