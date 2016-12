foto Ufficio stampa

09:00

E’ facile essere sempre bellissime quando si ha 20 anni e si entra in una taglia 38, ma invecchiando le cose diventano un po’ più complicate… almeno per la maggior parte delle donne. Ma c’è una piccola fetta della popolazione femminile over 50 che questi problemi proprio non ce l’ha. Parliamo di star come Michelle Pfeiffer (che abbiamo rivisto splendida e seducente in “ Dark Shadows” di Tim Burton ) o Kim Cattrall la sexy “sex and the city”. Ma loro all’anagrafe di anni ne hanno solo 54 e 56. Più si va avanti, più le cose si complicano, almeno in questo mondo dove la ricerca dell’eterna giovinezza sembra essere l’obbiettivo comune a tutti. A 75 anni Jane Fonda non perde un colpo, sempre seducente e con un corpo da sballo.

Sarà la sua esperienza con gli esercizi sui tappetini, le sue videocassette in cui insegnava ginnastica sono uno degli emblemi degli anni ’80, ma Jane rimane un’autentica bellezza. Il 2012 l’ha vista tornare sui più importanti red carpet internazionali, sfoggiando look strepitosi, super sexy. Spesso vestita da Roberto Cavalli, uno che di seduzione se ne intende, Jane si è sbizzarrita con la scelta dei look, sfoggiando abiti da grande soiree, tutti lustrini e colori accesi. C’è chi l’ha criticata per questo, sostenendo che spesso la scelta degli abiti non era adatta ad una donna della sua età…



Mah, sarà, a proposito di questo bisognerebbe tutti ragionarci un po’ su, perché i vestiti le cadono alla perfezione, lei è bellissima, e poi,



chi l’ha detto che si può essere seducenti solo a 20 anni?