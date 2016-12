I tormentoni 2012: Rita Ora

foto Ufficio stampa

L’estate si sa è il momento per mare, sole e… tormentoni! Ogni estate ha una sua colonna sonora, lo sanno bene artisti come i Negramaro ( nel 2005 era impossibile non ascoltare almeno 10 volte al giorno la loro “Estate”) o Shakira con “Waka waka” (2010). Il segreto di un tormentone? Un mix di fattori: facile da canticchiare e memorizzare, motivi orecchiabili, video musicali di grande impatto, e un pizzico di fortuna. Ma la domanda sorge spontanea: adesso che ormai è iniziata l’estate, quale sarà la canzone che ci accompagnerà in ogni momento? Fare una previsione è dura, ma c’è un’artista che probabilmente quest’estate farà il botto: Rita Ora. In tanti la considerano la nuova Rihanna, e non è male per una ragazza che deve ancora pubblicare il suo primo album. Giovane, carina, sempre molto cool, come la vediamo qui, dove ha abbinato una giacca Roberto Cavalli, coloratissima, a una mini effetto plastic e sneakers.



Rita è nata in Kossovo ma cresciuta a Londra, ed è stata scoperta da Jay-Z, uno che non sbaglia mai un colpo ( vi dice qualcosa il nome Kenye West?), e che ha scoperto proprio Rihanna, per l’appunto. Il suo album d’esordio uscirà a Settembre, e si chiamerà “O.R.A.”, ma intanto sono già usciti dei singoli, che stanno spopolando un po’ ovunque. Che dire, chi non ha sentito “How We Do (Party)”? Canzone orecchiabile, forte e dal testo giovane e fresco.

Ma nella sfida della canzone dell’estate 2012 Rita dovrà combattere con avversari temibili: Kylie Minogue e Jennifer Lopez, tanto per fare due nomi. Ma siamo sicuri che, anche se più giovane e con meno esperienza, Rita ha delle possibilità di trasformarsi nell’icona dell’estate 2012.