foto TV Moda

09:00

Boys boys boys…. Ragazzi è proprio Lei, la ragazza che negli anni ’80 era il sex symbol indiscusso italiano. Classe 1968, nata a Genova, all’età di 16 anni ha esordito in tv, in un programma condotto da Amanda Lear e Andrea Giordana. Solo 2 anni dopo la svolta musicale, con l’uscita del suo primo singolo “Sexy Girl”, prodotto da Claudio Cecchetto, un successone in quasi tutta Europa, tanto da essere scelta come sigla per il “Festivalbar 1986”. Ma è con “Boys”, che Sabrina ha fatto centro, trasformandosi nel simbolo sensuale degli anni ’80. Questo brano, infatti, arrivò a piazzarsi terzo nella classifica britannica, e il suo video musicale, che la vede splendida e maliziosa in bikini, a tutt’oggi, pubblicato su internet, ha raggiunto la quota dei 35 milioni di clic.



In spagna creò un caso nazionale, quando, durante l’esecuzione del brano “Hot Girl”, si scoprì parzialmente un seno durante una diretta televisiva, e diventò così uno dei maggiori sex symbol degli anni ’80.



Bella, formosa e simpatica, Sabrina oltre alla musica e alla tv, si è dedicata anche al cinema, partecipando a film come “Fratelli D’Italia” e “Grandi Magazzini”.

In questa intervista esclusiva, la Salerno racconta a Jo Squillo, con cui ha presentato al Festival di Sanremo del 1991 “Siamo Donne”, gli anni ’80. Anni che stanno tornando prepotentemente di moda.

Gurda l'intervista esclusiva a Sabrina Salerno