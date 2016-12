C'N'C by Costume National

foto TV Moda

Fresca, giovane e un po’ sperimentale, ma sempre molto portabile. Sulla passerella milanese sfila un messaggio chiaro: la tendenza per l’estate 2012? Uno sportswear dal forte sapore sensuale.



E allora ecco Ennio Capasa rubare al guardaroba sportivo i suoi capi più emblematici, come i giubbini e i gilet in tessuti tecnici, reinterpretandoli in chiave decisamente sexy e elegante. Trasparenze, colori decisi e silhouette comode e molto studiate, queste sono le caratteristiche principali di una delle collezioni più easy e minimal del panorama milanese.