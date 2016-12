La collezione Resort by DVF

foto Ufficio stampa Correlati Le foto della collezione

“The closer you get, the more you see.”—Diane von Furstenberg and Yvan Mispelaere



Il duo stilistico lancia la collezione Resort per l’inverno 2012-2013. Un viaggio alla scoperta dell’America, dove si passa dalle sfumature nere e bianche dei grattacieli cittadini, ai rosa dei tramonti californiani passando per le nostalgiche nuance pastello dei pomeriggi del Sud. E chi se non Diane, la stilista made in USA più “europea” che esiste, poteva raccontare la SUA America in chiave così interessante e unica?

Il viaggio inizia con l’uso di stampe geometriche/grafiche che evocano i ciottolati e i parallelismi delle strade newyorkesi, mentre i colori sono a contrasto, accentuando così le silhouette moderne e inusuali. Dalla testa ai piedi una miriade di paillette stampate scintillano come l’asfalto sotto le luci cittadine. Da New York, ci spostiamo in florida, dove le verdi Everglades, vengono riproposte con stampe a maxi palme, ricoprendo gonne e gilet, mentre i pantaloni stampati evocano gli orizzonti di una prateria al vento. E ancora Memphis, dove lo stile urban chic lascia spazio al Rockabilly — più formale che punk — con stampe allegre e tessuti pop. Il verde è declinato dal pastello al verdone mentre il rosa va dal cipria al fucsia con occasionali accenti di giallo ispirato ai costumi di Elvis. E chiudiamo con Las Vegas, dove le sue luci si rispecchiano in tessuti morbidi e abiti leggeri, come quando una giacca color lime nasconde shorts sartoriali.

Gli accessori parlano il linguaggio DVF, con bocche scintillanti e il logo DVF applicato sulle borse.