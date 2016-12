The Amazing Spider Man

foto Ufficio stampa

09:00

Ancora pochi giorni per l’uscita, quasi in contemporanea in tutto il mondo, del film che si prevede campione d’incassi dell’estate 2012. E allora via con le premiere, che hanno visto il cast, fatto quasi tutto da volti giovani e talentuosi di Hollywood, girare il mondo per presentare la pellicola. Il nuovo Spider Man, si pone fuori alla trilogia di super successo firmata dal regista Sam Raimi, reinterpretando il personaggio della Marvel, che qui ha il volto di Andrew Garfield. Lui, classe 1983, si è fatto conoscere con pellicole di successo come “The Social Network”, dove interpretava il ruolo di Eduardo Saverin, il socio di Mark Zuckerberg, o “Parnassus – L’uomo che voleva ingannare il diavolo” dell’ex Monty Python, Terry Gilliam. Nel ruolo della bella ragazza di cui il goffo Peter Parker è innamorato, Emma Stone. Lei, bellissima e giovanissima (nata nel 1988), ne ha già fatta di strada.



Nata in Arizona, in una città di nome Scottsdale, lontana anni luce da Hollywood, ha iniziatoa recitare in Tv, partecipando a serie come “Medium”. Dopo 3 anni, è il momento per la svolta, e allora ecco diventare una delle protagoniste più glamour del grande schermo. Complice un ottimo gusto nello scegliere le pellicole, Emma arriva velocemente al successo. I suoi film sono quasi tutti caratterizzati da un tono ironico, un po’ cattivo, come in “ Benvenuti a Zombieland”, horror post-apocalittico che non si prende molto sul serio, oppure “Easy girl”, film che le vale la nomination ai Golden Globe come miglior attrice e il premio agli MTV Movie Awards. Il 2012 poi la vede protagonista di “The Help”, una delle pellicole più candidate agli Oscar.