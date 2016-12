Salvatore Ferragamo sfila al Louvre

foto TV Moda

16:24

La prima volta al Louvre. Un evento speciale dove abiti, o opere d’arte in tessuto dipende dal punto di vista in materia, sfilano accanto ai grandi capolavori dei maestri. L’occasione è duplice, da un lato la sfilata della collezione Resort di Salvatore Ferragamo, mentre dell’altra omaggiare il restauro dell’opera “ Sant’Anna” di Leonardo Da Vinci avvenuta proprio grazie alla maison, che l’ha sovvenzionato. E quindi, ecco finalmente il connubio perfetto arte e moda.



Nelle sale del museo forse più celebre al mondo, tra quadri, giardini e tante celebrities, vediamo sfilare una collezione alla ricerca dell’estate perenne, una donna che ha occhi le acque cristalline di St Barth e la solarità di una mattina. Raffinata e indipendente, fonde l’attitudine al lusso con una sensibilità per il métissage che appartiene al DNA più puro di Salvatore Ferragamo. Addosso, una maglia over che intreccia nappa e serpente in un prodigio di lavorazioni artigianali, o un mini abito in coccodrillo rosa, con stivali in morbido suède con ricami di borchie. Il corpo si racconta in un dedalo di patchwork e frange. Preziosa e artigianale, questa collezione rappresenta l’iimagine più pura del made in Italy by Salvatore Ferragamo, fatto di ricerca, attenzione e cura dei dettagli, e mani sapienti. Un inno all’eleganza, ricercata e mai banale, come da sempre la maison italiana ci ha abituato.



Alla sfilata erano presenti grandi nomi dello star system: da Ilary Swank, bellissima con un abito tutto pizzi e ricami, molto parigino, a Freida Pinto ( la star indiana protagonista di pellicole come “The Millionaire”) , anche lei favolosa con indosso un tubino preziosissimo, passando per Leighton Meester, la Blair di “Gossip Girl”.