I CAPI MOST WANTED

Strepitosa la tuta in stampa "snake". Leggerissima, cade morbida sui fianchi per stringersi sulle caviglie, creando così una silhouette astuta, "amica" delle donne . Piccoli dettagli, come le piume, regalano un'allure un pò da "Pocahontas" alla principessa firmata Just Cavalli.

Per la sera i tessuti si fanno sempre più impalpabili e i volumi più fluidi. Come in questo long dress animalier. Leggero e fluttuante, da vere regine della notte.