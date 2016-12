La Florence Bag by Roberto Cavalli

foto Ufficio stampa

09:00

‘La mia amata Firenze, l’amore per la tradizione della raffinata pelletteria fiorentina, la passione che si respira nelle botteghe artigiane della mia città sono state l’ispirazione per la creazione di questa borsa, alla quale ho dedicato il nome Florence … Le donne non devono dimenticare mai che la personalità è l’accessorio più glamour che esista…’



Nasce così la "Florence Bag", la nuova IT BAG griffata Roberto Cavalli. Una borsa da giorno, in pelle molto morbida e preziosa, caratterizzata da una struttura importante e molto resistente. Impreziosita da un maxi lucchetto d'orato, effetto "snake", la Florence Bag è disponibile in due formati, maxi e midi. Una borsa semplice, elegante e adatta ad ogni tipo di donna, caratterizzata da un'attenzione al dettaglio davvero notevole. Ad esempio ogni esemplare viene testato per controllare la resistenza delle cuciture, dei pellami e delle finiture. Un gioellino di stile e di made in Italy davvero glam. E che conquista le celebs! La prima che abbiamo "paparazzato" con questo accessorio è Kylie Minogue. La cantante australiana l'ha scelta nera, e la usa abitualmente come dimostra il suo look assolutamente casual e sporty. Una borsa comoda e adatta ad ogni occasione, che sicuramente farà impazzire tutta Hollywood.