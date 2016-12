Giorgio Armani a Pechino

foto Ufficio stampa

19:33

Giorgio Armani arriva in Cina con un evento eccezionale. Lo stilista torna dunque in questo paese, dopo i grandi eventi di Three on the Bund a Shanghai nel 2004 e dopo l’inaugurazione nel 2006 della mostra dedicatagli dal Guggenheim Museum di Shanghai. Come prima tappa ufficiale del suo viaggio, Giorgio Armani ha incontrato gli studenti della prestigiosa Tsinghua University. Un incontro davvero speciale, caratterizzato da un seminario della direttrice di Vogue China, Angelica Cheung, e l’annuncio dei vincitori di uno stage riservato agli studenti più meritevoli, selezionati personalmente da Giorgio Armani. Wen Ya and Wang Yilong sono le studentesse cui verrà offerta la possibilità unica di compiere un apprendistato intensivo di sei mesi presso il quartier generale della Giorgio Armani a Milano. Lo stilista ha iniziato lo scorso anno a collaborare con questa importante istituzione che rappresenta l’eccellenza accademica cinese, sponsorizzando un programma di ricerca intitolato “Research on Fashion and Textile design under a Condition of Globalization”.



Per la serata speciale, One Night Only in Beijing, l’appuntamento è nel New Tank del distretto artistico 798. Questa vasta zona di gasometri e magazzini, vera perla di archeologia industriale della metropoli cinese, è oggi uno degli hub più produttivi della fervida creatività locale e internazionale: vi hanno sede numerosi gallerie e case di produzione. Questa la location di uno degli eventi più fashion al mondo. Una sfilata unica e memorabile, al cospetto di mille ospiti tra stampa, autorità e VIP, tra cui spiccano Tina Turner e altre star Hollywoodiane. Tante le collezioni in passerella, e anche 15 look inediti creati per l’occasione. Un vero tributo alla Cina!



“Ho da sempre un rapporto molto speciale con la Cina, un paese ricco di cultura, dall’estetica sofisticata, che mi ha spesso ispirato nella ricerca di atmosfere alle quale ho reso più volte omaggio nelle mie collezioni. Credo di essere stato uno dei primi a capire il potenziale di questo mercato: era il 1998 quando aprimmo la nostra prima boutique a Pechino, in largo anticipo sul boom economico che ha portato il mondo del lusso a interessarsi di questa regione. Più di dieci anni dopo il mio arrivo in Cina, mi sembrava giunto il momento di celebrare la nostra presenza con un evento ricco di sorprese e proporre le collezioni attuali in un modo speciale, pensato proprio per l’occasione”, ha dichiarato Giorgio Armani.



E ha ragione Re Giorgio, la sua relazione con la Cina è ben radicata: Giorgio Armani apre il primo negozio cinese nel 1998, a Pechino. Già nel 2001 viene fondata la consociata Armani Hong Kong, responsabile di tutte le operazioni nella zona Asia Pacific. Nel 2002 viene aperto Armani/Charter House a Hong Kong, il primo negozio al mondo a ospitare insieme le linee Giorgio Armani ed Emporio Armani, cui segue nel 2004 il concept store Armani/Three on the Bund di Shanghai. Nel 2008, in occasione dei Giochi Olimpici, sono state inaugurate, in zone strategiche di Pechino, dieci nuove boutique.