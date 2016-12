foto TV Moda

I CAPI MOST WANTED

Chiunque ami i colori non si può non innamorare del trench arancione dalle spalle a uovo. Morbido e semplice, grazie ad un piccolo dettaglio ( il colletto arrotondato di un bel fuxia acceso a contrasto), si trasforma in un must have per vere fashioniste.

E per chi proprio non se la sente di vestirsi completamente d'arancione, niente paura. Tommy Hilfiger propone capi che, senza abbandonare l'allegria, sono notevolmente più semplici e sobri. Isomma più facili da indossare. Come il bel giubbotto a quadretti colorati. L'arancione, colore simbolo di questa collezione, è sempre presente, anche se come piccolo fil rouge. Questo giubbotto è proprio divertente: femminile e un pò da barca, è l'ideale per un look pratico e sbarazzino.