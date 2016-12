Claire Danes, Cate Blanchett e tante altre star

foto Ufficio stampa Correlati Tutte le foto del Red Carpet

“Hello fashion!” Così, al saluto di Bruno Mars, si è aperto l’evento piu’ cool e importante del mondo della moda. L’occasione è il Met Gala, per chi non lo sapesse, il Gala tenuto annualmente per celebrare l’inaugurazione della mostra sulla moda al Metropolitan Museum. Quest’anno l’esibizione è dedicata a due grandi volti italiani: Elsa Schiapparelli e Miuccia Prada, due personaggi chiave non solo per lo stile, ma anche per il pensiero che sta dietro la moda: la libertà! La mostra che sarà ospitata a New York fino al 19 agosto, è stata allestita da quel geniale esteta che è Baz Luhrman (regista icona di film come Moulin Rouge e Romeo+Juliet)